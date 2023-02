Wagner-leider pronkt in video in bommenwerper boven Oekraïne: “We hebben Bachmoet gebombardeerd”

In een video is Prigozjin te zien met een helm en pilotenmasker op in een vliegtuig dat landt. “We zijn geland. We hebben Bachmoet gebombardeerd”, zegt hij in de video, die maandag door zijn persdienst is verspreid via Telegram.

Prigozjin daagde ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uit door hem uit te nodigen om allebei in een gevechtsvliegtuig te klimmen en zo een gevecht te voeren.

De video is verspreid op de dag dat het Oekraïense parlement een resolutie goedkeurde om de Wagner-groep te bestempelen als een terroristische organisatie. De parlementsleden namen ook een verzoek aan internationale organisaties en parlementen aan om Russische particuliere militaire organisaties te erkennen als terroristische organisaties.

De Russische troepen hebben de afgelopen weken voorzichtige vooruitgang geboekt in het oosten van het land, waar het gros van de gevechten zich momenteel afspeelt. Het zwaartepunt ligt momenteel in de stad Bachmoet.

Of de Oekraïense troepen zich uit Bachmoet zullen terugtrekken is een beslissing voor de generale staf, zei de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov zondag. Maar de stad blijft volgens hem “een fort, een symbool”.