Beyoncé bevestigt status als ultieme popster op Grammy’s: “Wie haar wil overtreffen, zal zijn teentjes moeten uitkuisen”

Records breken, Beyoncé Knowles (41) kent er wat van. Met haar oogst van vier nieuwe Grammy’s brengt ze haar totaal op 32 stuks. Daarmee heeft de Amerikaanse superster de meeste gouden grammofoontjes ooit. En bewijst ze haar status als ultieme popster. “Ze is niet alleen muzikaal ijzersterk, maar is ook een megafoon voor de groepen in de samenleving die dat nodig hebben.”