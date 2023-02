Speciale eenheden vallen gebouw binnen op zoek naar gewapende verdachten in Europese wijk

In en rond de Boduagnatusstraat, in de Europese wijk in Brussel, is maandagavond een grootscheepse politieactie bezig. De Brusselse politie is er op zoek naar gewapende verdachten die zich in de omgeving zouden verschanst hebben. Dat meldt het Brusselse parket. Om de zoekactie vlot te laten verlopen zijn er ook enkele straten in de omgeving afgesloten.