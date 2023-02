De beloften van STVV wonnen maandagavond met 0-2 in Lommel. Voor rust scoorde Librici, na een assist van Bocat, die in het weekend nog ziek forfait had moeten geven bij het A-elftal. In de slotfase verdubbelde Slegers de score. Naast Bocat speelde ook Dumont negentig minuten bij STVV. (gus)