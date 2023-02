Nederlandse basketster deelt hallucinant verhaal over gedwongen transfer: “Het voelde als een dreigement, ineens heb je een prijskaartje”

De bijna 27-jarige Cornelius is een van de gezichten van het Nederlandse vrouwenbasket. Na een opleiding bij de University of Miami baande de point guard zich een weg naar de Europese top. Dit seizoen was Cornelius bezig aan een seizoen in de sterke Spaanse competitie en de Euroleague (de ‘Champions League van het basketbal’) met Spar Girona. Tot het Turkse Cukurova Basketbol, uit Mersin, met een voorstel op de proppen kwam.

“Op vrijdagavond 13 januari zat ik lekker op de bank te Netflixen toen mijn agent belde”, aldus Cornelius bij de NOS. “Hij had een aanbieding gekregen van een Turkse topclub. Zij wilden mij, Laura Cornelius, uit contract kopen. Diezelfde avond lag er al een voorstel op tafel. Voor mij kwam dit echt helemaal out of the blue. Mersin is heel rijk, heel ambitieus en ze doen mee in de Champions League van het basketbal. Zij hebben sterren in dienst, terwijl ik nou niet bepaald de pannen van het dak speelde bij Girona. Aanbiedingen van clubs had ik totaal niet verwacht.”

“Dreigement”

De Nederlandse had het echter bijzonder naar haar zin in Spanje en wimpelde het Turkse bod af. Twee dagen later, na winst tegen Barça CBS, werd ze op het matje geroepen bij Girona.

“Daar zat het management van de club en het werd een onaangenaam gesprek. In plaats van dat ze dachten ‘we hebben een speelster die bij ons wil blijven en loyaal is’, werd me vriendelijk verzocht het Turkse bod te accepteren. Ze zeiden: we weten dat je niet naar Turkije wil, maar als je blijft dan halen we een andere speelster en trekken we jouw licentie in. Ik vroeg: wat betekent dat dan? Zij: dat je kan blijven en je geld krijgt, maar dat je geen minuut meer speelt”, klinkt het.

Voor Cornelius voelde dat alles aan als een dreigement. “Ik voelde me wel in een hoekje geduwd om te vertrekken. Girona wilde dat Turkse geld en ik wilde het risico niet lopen om niet te spelen. Als ik mocht kiezen, was ik in Spanje gebleven. Dit was keihard en vervelend. Zakelijk begreep ik Girona wel, maar als mens is het lastig. Ik besefte dat sport toch echt een business is en dat je als sporter een product bent dat gekocht en verkocht kan worden. Ineens heb je een prijskaartje.”

Intussen voelt de Nederlandse zich gelukkig op haar plek in Turkije, met twee zeges (en twee keer een belangrijke rol) in de Euroleague. “Soms gebeuren dingen met een reden. Dit heeft uiteindelijk goed uitgepakt”, aldus Cornelius nog.