Limburgers zamelen massaal voeding en kleding in voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

In Limburg zijn op tal van locaties massale inzamelacties op touw gezet voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije.

Aan ‘Superette Lanklaar’ in de Slakkenstraat in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) rijden al vanaf 16 uur auto’s af en aan met kleding en voeding, die uiteindelijk met een hulptransport op de plaats van de ramp terecht moeten komen. De hele straat ligt al vol met hulpgoederen. Meerdere mensen van de Turkse gemeenschap in Lanklaar geven aan dat ze familieleden herkend hebben op televisiebeelden van de ramp. “We hebben zeker goederen om twee vrachtwagens te vullen”, geeft aan van de hulpverleners aan. In Zonhoven, Heusden-Zolder, Genk en Eisden (Maasmechelen) zijn gelijkaardige hulpacties opgestart.

(mmd)