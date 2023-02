‘Thuis’-actrice Tine Priem deelt openhartige post over burn-out: “Zoveel willen doen, maar niets lukte nog”

‘Thuis’-actrice Tine Priem heeft op Instagram openhartig getuigd over een burn-out waar ze twee en half jaar geleden mee te kampen kreeg. Priem, die het personage van Tamara vertolkt in de populaire Eén-soap, hoopt met haar post lotgenoten een hart onder de riem te steken. “Ik zie velen worstelen. Herken, praat erover. En weet dat het goed komt, sowieso!”

Ze schrijft haar tekst onder een foto in sportoutfit, want de actrice zegt zich intussen “sterker dan ooit te voelen”. “Een positieve, zelfstandige, gevoelige en sterke vrouw”, zo omschrijft ze zichzelf.

Maar twee en half jaar geleden voelde Priem zich heel wat minder goed. Ze belandde toen in een burn-out, schrijft ze in haar post. “Volledig uitgeput, zowel mentaal als fysiek. Zoveel willen doen, maar niets lukte nog.”

Verplichte rust hielp haar erbovenop. “Veel slapen, luisteren, mediteren, stretchen, lezen, wandelen, goed eten, pilates, yoga, schrijven, dankbaar zijn en zoveel meer. Ik kan nu zeggen dat ik zowel fysiek als mentaal sterker sta dan ooit.”

De Thuis-actrice geeft aan nu beter te luisteren naar de signalen van haar lichaam en grenzen te stellen. “Ik kan 100% zeggen dat het goed met me gaat”, stelt ze gerust.

De reden dat ze haar verhaal deelt, is om anderen een hart onder de riem te steken in ons “gehaaste” leven. “Ik zie velen worstelen. Het is oké om te zeggen dat het even niet gaat. Herken, praat erover. En weet dat het goed komt, sowieso!”