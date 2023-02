57-jarige voetgangster uit Genk in levensgevaar na aanrijding in Winterslag

Maandagavond is een voetgangster aangereden door een auto op het kruispunt van de Nieuwe Kuilenweg en de Vennestraat in Winterslag. De 57-jarige vrouw uit Genk werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Rond 18.30 uur werd de vrouw aangereden door de auto toen ze de Nieuwe Kuilenweg overstak. Het ongeval gebeurde even voorbij het Grieks restaurant Pyrgos in de Vennestraat. Een ambulance en mug-team waren snel ter plaatse. Er werd een tentje over de plaats van het ongeval gezet om de vrouw te kunnen verzorgen. Daarna werd ze met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar de campus Sint-Jan van het ZOL.

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Daarom werd de rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie Carma voert verder onderzoek. cn/siol