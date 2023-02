Ex-wereldkampioen zwaargewichten Anthony Joshua maakt rentree: “Mentaal en fysiek voel ik me er klaar voor”

© Pool via REUTERS

De Britse bokser Anthony Joshua maakt zaterdag 1 april zijn rentree in de ring. De voormalige wereldkampioen bij de zwaargewichten neemt het in de O2 Arena van Londen op tegen de Amerikaan Jermaine Franklin.

“Een nieuw begin. Ik kijk ernaar uit om weer in de ring te stappen,” zei de 33-jarige Joshua bij de BBC. “Mentaal en fysiek voel ik me er klaar voor. Ik wil er een show van maken en indruk maken op mijn coach, want hij stelt hoge eisen.”

Zijn laatste twee titelgevechten verloor Joshua van de Oekraïner Oleksandr Usyk. Het laatste daarvan, in augustus vorig jaar, betekende zijn derde nederlaag. Daar staan 24 zeges, waarvan 22 met KO tegenover. De laatste keer dat de 33-jarige Joshua een kamp won was in december 2020, van de Bulgaar Kubrat Pulev.

De 28-jarige Franklin heeft 21 zeges, waarvan 14 met KO, en één nederlaag op zijn conto. “Ik wil de wereld tonen dat ik klaar ben om mijn plaats aan de top bij de zwaargewichten in te nemen”, heeft de Amerikaan vertrouwen in de goede afloop. “Joshua heeft zijn tijd gehad. Nu is het mijn beurt om de wereld te verbazen.”

Er was eind vorig jaar even sprake van een titanengevecht tussen Joshua en zijn landgenoot Tyson Fury, de regerende wereldkampioen van de WBC. Het kwam echter niet tot een deal voor die “Battle of Britain”.