Luminus had bewoners uitgenodigd die in de directe omgeving van de windmolens wonen. Velen lieten duidelijk verstaan dat ze niet opgezet zijn met de plannen. — © Mark DREESEN

Maaseik

Luminus heeft maandag tijdens verschillende infosessies meer uitleg gegeven over de plannen om windmolens van 230 meter hoog te bouwen in Maaseik. De aanwezigen staken hun verzet niet onder stoelen of banken. De infosessie van 16 uur verliep zelfs zo chaotisch dat de woordvoerder van Luminus de aanwezigen vroeg of hij moest stoppen.