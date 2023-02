Beloften-kampioen Witse Meeussen op weg naar profcontract bij broers Roodhooft

Nationaal kampioen veldrijden bij de beloften Witse Meeussen (21) staat op het punt een profcontract te tekenen bij de broers Roodhooft. De Kempenaar komt momenteel uit voor Pauwels Sauzen - Bingoal.

Meeussen maakte furore als tweedejaars-junior met onder andere de eindzege in de wereldbeker en de Superprestige. Op het WK in het Deense Bogense moest hij enkel de Brit Ben Tullett voor zich dulden. Door blessures verliep de overstap naar de beloften-categorie eerder moeizaam maar deze winter is Meeussen weer helemaal boven water gekomen.

Zo won de student lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de KUL Leuven in Lokeren de nationale driekleur bij de beloften en spurtte hij vorige zaterdag in Hoogerheide nog naar een bronzen medaille achter Thibau Nys en de Nederlander Del Grosso.

Verdere details zoals de duur van het profcontract bij zijn nieuwe werkgever zijn nog niet bekend. De broers Roodhooft beschikken over meerdere mogelijkheden om hun veldrijders onder te brengen.(gvdl)