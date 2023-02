Opnieuw wolf van 1 jaar oud doodgereden, dit keer op N76 in Oudsbergen

Maandagavond is op de N76 in Wijshagen (Oudsbergen) opnieuw een wolf doodgereden. Het zou gaan om een mannetje van 1 jaar oud. Het Natuurhulpcentrum kwam het dier ophalen.

De wolf werd maandagavond rond 19 uur doodgereden op de N76 in Wijshagen, aan de rand van het militair domein. Ter hoogte van een oversteekplaats met stalen rasters werd het dier geraakt, vlak voor een paar woningen. De bewoners zagen het ongeval gebeuren en verwittigden de politie Carma en het Natuurhulpcentrum. Maar omdat de wolf in het midden van de weg op een onverlicht stuk van de N76 lag in volle avondspits, werd het beest nog meermaals overreden.

De medewerkers van het Natuurhulpcentrum kwamen het karkas ophalen. “Het gaat om een mannetje van één jaar oud”, zeggen Yentl Nijs en Kris Dierickx van het NHC. “Het is al de tweede wolf die op de N76 overreden is. We hebben het beest in de frigo gelegd. Dinsdag komt het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) de wolf ophalen voor verder onderzoek.”

© Natuurhulpcentrum

Het is al de zevende wolf die de voorbije jaren in onze provincie is doodgereden. Vorige week donderdag was er al een wolf doodgereden op de N74 in Hechtel-Eksel. Het ging toen om een welp van 10 maanden oud. siol/rdr