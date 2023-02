Het nieuwe goudhaantje van Anderlecht: Nederlandse doelman Bart Verbruggen speelt zich in de kijker bij paars-wit… en Oranje

Anderlecht zag in Bart Verbruggen (20) altijd de keeper van de toekomst en die rol maakt hij ook helemaal waar sinds hij de plaats innam van Hendrik Van Crombrugge. In zeven matchen hield Verbruggen al vier keer de nul, waardoor een matig paars-wit stilaan rechtop krabbelt. De vliegende Hollander speelt zo zichzelf in de kijker, ook bij Oranje.

Het was niet evident om Hendrik Van Crombrugge begin januari opzij te schuiven. Oké, de ervaren keeper heeft bij Anderlecht een fors loon, maar hij was ook de kapitein van de ploeg. Daarnaast had Van Crombrugge het dit seizoen niet altijd makkelijk in een vierkant draaiende ploeg, maar op Silkeborg zorgde hij bijvoorbeeld nog voor de Europese overwintering met topsaves.

De keuze van Brian Riemer voor Bart Verbruggen draait evenwel erg goed uit. De prille twintiger hield de nul tegen Charleroi, Seraing, Antwerp en KV Oostende. Dat lag aan de striktere defensieve organisatie van paars-wit, maar ook aan enkele erg goeie reflexen. Onder meer op Seraing en Oostende waren die van levensbelang: Verbruggen stond/sprong/vloog altijd op het goeie moment. Bovendien voetbalt hij heel zelfverzekerd mee uit. Dat zal weleens fout aflopen – vorige vrijdag aan zee was het bijna zover – maar hij lijkt nooit te twijfelen.

© BELGA

Riemer heeft steevast benadrukt dat zijn zet een sportieve keuze was. Verbruggen etaleerde zijn kunnen op training en Van Crombrugge – die dezelfde makelaar heeft – erkent ook zijn talent, maar er is natuurlijk ook the bigger picture. Anderlecht vreesde dat Verbruggen in januari zou vertrekken als hij niet meer zou spelen. Verbruggen speelde twee seizoenen geleden al alle matchen in Play-off 1 en proefde ook vorig seizoen een paar keer van het echte werk. Dat smaakte naar meer.

Het creëren van (sportieve) meerwaarde is natuurlijk ook belangrijk voor paars-wit. Op een bepaald moment moet je zulke jonge wolf durven te lanceren, ook al ondermijn je zo de marktwaarde van de opzijgeschoven Van Crombrugge. Het is een afweging die het bestuur moest maken. Verbruggen werd in 2o20 als groeibriljant weggeplukt bij NAC Breda voor 300.000 euro. Door hem te laten spelen, kan zijn waarde exploderen. Als de goalie zich ontpopt tot de betrouwbare nummer 1, kan het financieel geplaagde paars-wit hem ooit verkopen voor meerdere miljoenen. Kan dat volgende zomer al een optie zijn?

Verbruggen wil in juni alvast de eerste keeper van Nederland zijn op het EK voor beloften, waar héél veel scouts zullen meekijken. Bovendien komt hij stilaan zelfs in beeld bij de A-kern van Oranje, waar Andries Noppert geen zekerheid is. Onlangs zei Patrick Lodewijks, de nieuwe keeperstrainer van bondscoach Ronald Koeman: “Een nieuwe doelman? Er staat nog niets vast, maar bij Anderlecht speelt nu bijvoorbeeld Bart Verbruggen. Dat is heel mooi.”

© BELGA

Gesprekken met Coosemans

Voor hetzelfde geld was Anderlecht Verbruggen nu al kwijt. Vorige zomer trok Vincent Kompany hard aan zijn mouw om naar Burnley te komen. Daar wilde keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar zijn poulain van 1,94 meter graag meenemen van bij Anderlecht, maar een bod van 5 miljoen euro plus bonussen en een complex dossier voor een Engelse werkvergunning gooiden toen roet in het eten. Uitstel is misschien geen afstel?

Ondertussen moet Verbruggen blijven presteren bij Anderlecht. De fans sloten de vliegende Hollander alvast in hun armen, maar ze zullen hem ooit moeten loslaten. Ondertussen denkt Anderlecht al na over de toekomst. Van Crombrugge zal in de zomer normaal gezien vertrekken, terwijl Colin Coosemans dan einde contract is. Die laatste heeft wel een optie om langer te blijven en de gesprekken daarover worden weldra opgestart, maar Coosemans is natuurlijk de derde doelman. Paars-wit houdt de keepersmarkt best in de gaten.