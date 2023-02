Tolu Arokodare had grote schoenen om te vullen na het vertrek van Paul Onuachu. Maar bij zijn debuut tgen AA Gent knalde de Genkse schutter meteen raak. Een droom? Ja. Uitzonderlijk? Neen. We keerden terug tot het seizoen 2012-2013 en vonden in die tien jaar… tien scorende debutanten.