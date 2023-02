Dronebeelden tonen enorme ravage in Turkije

Bij een reeks zware aardbevingen in Turkije en Syrië zijn maandag al meer dan 2.300 doden en tienduizenden gewonden gevallen. Ook gebouwen en infrastructuur in de regio liepen zware schade op. In steden in het zuidoosten van Turkije zijn minstens 2.834 gebouwen verwoest. In het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Drones filmden de hallucinante omvang van de schade in de Turkse provincie Hatay.