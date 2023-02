Aan de leegstaande school in de Bijlkestraat in Sledderlo zijn de verbouwingen al gestart. Deze maand nog zou de vzw Optimum Limburg naar deze site verhuizen.

Genk

Optimum Limburg, een vzw die momenteel een taal- en studiebegeleidingsdienst heeft in Genk, wil vanaf september met een basisschool starten in Sledderlo. In de vzw zitten moslims met de meest diverse achtergrond.