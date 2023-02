Vogelgriep blijft slachtoffers maken bij wilde vogels: “Opvallend meer slechtvalken zijn ziek”

Enkele slechtvalken herstellen in de buitenkooien van de vogelgriep. Maar het virus was voor de meesten fataal. — © NHC

2023 lijkt een slecht jaar te worden voor de wilde vogels in Vlaanderen. In het Natuurhulpcentrum hebben ze in een maand tijd al een hele rij zieke vogels zien passeren. De vogelgriep werd velen fataal. Opvallend is dat er bij de slachtoffers al zes slechtvalken zijn.

“Het is nog nooit zo erg geweest”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum wanneer we hem vragen hoeveel met het vogelvirus besmette wilde vogels hij in 2023 al heeft opgevangen. “Het virus is nog nooit zo aanwezig geweest. Eenden, ganzen, zelfs een ekster kregen we binnen. En heel opvallend, in januari hebben we ook zes slechtvalken met de symptomen opgevangen. De meeste vogels zijn zo ziek dat ze niet meer gered kunnen worden. Maar van de slechtvalken sterken er intussen wel al enkelen aan in een buitenkooi.”

Dramatische gevolgen

Hoe raken de slechtvalken besmet? Sil Janssen: “Slechtvalken elimineren de zwakke kleinere vogels, eenden bijvoorbeeld. En dat is een vogelsoort die momenteel vaak met het virus besmet is. Het gaat dus letterlijk van de ene vogel op de andere over als een zieke prooi gegeten wordt. Dat kan dramatische gevolgen hebben voor sommige soorten zoals de slechtvalk. De laatste jaren deed die het goed, maar de griep kan aan dit tempo zware klappen uitdelen.”

Vorig jaar werden in België in totaal 220 wilde vogels gevonden die besmet waren met de vogelgriep. Het FAVV laat weten dat het vooral wilde eenden, ganzen en meeuwen waren, maar er zaten ook 40 besmette roofvogels bij.

Preventief beschermen

De vogels worden ernstig ziek of overlijden aan de zogenaamde H5-virussen. “Die circuleren de laatste drie jaar steeds meer onder de vogels”, zegt Hélène Bonte, woordvoerster bij het FAVV. “Het zijn niet enkel de migrerende watervogels die getroffen worden, maar ook andere vogelsoorten die in Europa blijven overwinteren. Gevolg is ook dat het risico op besmetting bij pluimvee toeneemt.” Bij besmettingen van wilde vogels neemt het FAVV geen extra maatregelen. “Dat gebeurt enkel wanneer de zeer besmettelijke (hoogpathogene) variant van de vogelgriep aangetroffen wordt in commerciële bedrijven of bij hobbyhouders. Maar we raden wel zeer sterk aan om kippen en vogels zo veel mogelijk preventief te beschermen. Het virus circuleert sterk en is zeer besmettelijk en dodelijk voor pluimvee. Het makkelijkste wat je als particulier kan doen, is je kippenren met netten overspannen. Op die manier kunnen besmette wilde vogels geen contact maken met jouw dieren. Want het lijkt er niet op dat het virus snel zal verdwijnen.”

“In België is het sowieso verplicht dat iedereen zijn dieren afgeschermd of binnen moet voederen, ook raden we aan om de drinkbak niet in open lucht te plaatsen. Aan wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, wordt gevraagd het dier niet aan te raken en dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777”, aldus nog de FAVV-woordvoerster.