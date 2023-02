Veldrijden wil “binnen twee jaar voet aan grond krijgen in New York”

40.000 en meer bezoekers in Hoogerheide en tot anderhalf miljoen kijkers voor televisie: veldrijden is populair en als het van UCI-directeur Peter Van Den Abeele (66) afhangt, verovert de sport straks ook New York. “Binnen de twee jaar willen we daar met de Wereldbeker voet aan grond krijgen.”

Veldrijden in New York, het klinkt niet minder gek dan de Superbowl in Ruddervoorde, maar als het van UCI Directeur Peter Van Den Abeele afhangt, wordt het binnenkort realiteit. In de studio van Sporza bevestigde hij zondag dat de gesprekken lopen en die zouden snel tot resultaat moeten leiden. “New York zal volgend jaar nog niet op de Wereldbekerkalender staan, maar binnen twee jaar hopen we er voet aan grond te krijgen”, laat hij weten.

Een cross in New York zou passen in de tendens om met het veldrijden grote buitenlandse steden aan te doen. Bij Flanders Classics – dat de Wereldbeker voor de UCI organiseert – gelooft Tomas Van den Spiegel sterk in ‘city cross’: de wereldbeker deed dit jaar al Dublin aan en het is een publiek geheim dat volgend jaar Londen erbij komt.

Als het gaat over New York, staat Van den Spiegel evenwel op de rem: “Ik sluit het niet uit, maar op dit moment wil ik het New York-verhaal toch downplayen. Ze zijn één van de vijftien tot twintig potentieel toekomstige bestemmingen die bij ons op tafel liggen. Maar we willen de Wereldbeker stap voor stap uitbouwen, met een balans tussen traditie en vernieuwing. Ook de Gaveres en de Namurs zullen daar hun plaats in blijven hebben. We willen zeker ook de ploegen niet ineens voor een voldongen feit stellen.”

Crossen in een Amerikaanse wereldstad is niet nieuw. In 2015 en 2016 was er al de wereldbekercross in Las Vegas, waar onder meer Wout van Aert en Sven Nys nog wonnen. Organisator was toen Brook Watts, de man die er een persoonlijke missie van maakte om veldrijden populair te maken in de VS. Hij is vandaag niet meer betrokken bij de organisatie van de Wereldbeker, maar blijft de sport van kortbij volgen. Zondag was hij nog te gast in Hoogerheide voor het WK.

© BELGA

Watts ziet de logica niet achter een cross in New York. “Waarom New York? Als je al een manche hebt in Waterloo, Wisconsin (Waar de kantoren van Trek gevestigd zijn, red.) dan ligt Chicago op een uurtje rijden. Dan hoef je al niet over te vliegen naar de Oostkust. Crossen in Central Park, ik zie het niet voor mij. De vereisten voor een vergunning zijn ontzettend hoog. Ik herinner me een concert van Simon en Garfunkel in Central Park waar de kostprijs 500.000 dollar bedroeg louter en alleen om daar te mogen organiseren.”

“Spreken we bij een cross in New York echt over Manhattan of over een park in New Jersey veertig kilometer verderop? Wat is de meerwaarde als je enkel de naam New York kan gebruiken?”

Ook voor Peter Van Den Abeele van de UCI is dat een gevoelig punt. “Het is wel de bedoeling dat je op het parcours op zijn minst kan zien dat je in New York bent”, geeft hij aan.

Sowieso is er ruimte op de kalender voor een cross in New York. Op 24 februari openbaart Flanders Classics de nieuwe Wereldbeker voor het seizoen 2023-24. Volgens onze informatie valt Fayetteville weg en blijft met Waterloo maar één Amerikaanse cross meer over. New York zou dat gat in 2024-25 kunnen opvullen.