Inbrekers houden opnieuw lelijk huis in Lanaken en Maasmechelen: 10 diefstallen vastgesteld

Voor het tweede weekend op rij zijn Lanaken en Maasmechelen geteisterd door een inbraakgolf. In totaal waren er 10 inbraken of inbraakpogingen. De dieven namen vooral geld, juwelen en werkmateriaal mee.

Vrijdag werden in Maasmechelen drie inbraken ontdekt. In de Gouden Regenstraat werden de dieven opgeschrikt door een bewoner en vluchtten ze zonder buit weg. Op de Reihaag waren er twee inbraken. In de ene woning werd een rugzak gestolen, in de andere geld en juwelen.

Zaterdag was het onder andere prijs in de Herdersstraat, Ruusbroecstraat en de Turfstraat in Maasmechelen. Op de eerste locatie werd een bromfiets en werkmateriaal gestolen uit een tuinhuis. In de Ruusbroecstraat verdween er cash geld en een horloge. In de Turfstraat stalen de dieven geld. Ook in Lanaken werden zaterdag twee inbraken ontdekt. In de Ernest Claesstraat werden de dieven opgeschrikt door een bewoner, maar konden ze toch ontsnappen met exclusieve handtassen, een horloge en cash geld. Uit de chalet van een camping op de Maastrichterweg werd geld gestolen.

Zondag werd een diefstal vastgesteld in een school op de Koning Albertlaan in Lanaken. Er werden laptops en een geldkistje gestolen. Maandag ten slotte is op de Rijksweg in Maasmechelen een opengebroken werfcontainer aangetroffen. Er werd werkmateriaal gestolen.

Vorig weekend waren er ook al acht inbraken in Lanaken en Maasmechelen. De politie roept op tot alertheid. siol