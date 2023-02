WTA Abu Dhabi: Kirsten Flipkens naar tweede ronde dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het WTA 500-toernooi in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten (hard/780.637 dollar). Aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund won Flipkens met 6-3 en 6-4 van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en Sania Mirza uit India.

In de kwartfinales staan Flipkens en Siegemund tegenover ofwel de Braziliaans-Chinese tandem Luisa Stefani/Zhang Shuai ofwel het Kazachs-Oekraïens duo Anna Danilina/Lyudmyla Kichenok, de tweede reekshoofden.

Elise Mertens dubbelt ook in Abu Dhabi. Samen met de Zwitserse Belinda Bencic neemt ze het in de openingsronde op tegen het Pools-Nieuw-Zeelands duo Alicja Rosolska/Erin Routliffe. In het enkelspel kwalificeerde Mertens zich eerder op de dag voor de tweede ronde. Ze had in de openingsronde weinig moeite met de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 25). Het werd 6-0 en 6-2.