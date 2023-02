Jongeren krijgen lesje duiken in Dommelslag

Pelt

Zondag organiseerden de duikers van duikclub Laguna Divers in het zwembad Dommelslag in Pelt hun jaarlijkse duikinitiatie. “Zo willen we jongeren laten kennismaken met de wondere duikwereld”, zegt Bob Bourdeaud’huy van de duikclub. “Na een hoofdstukje theorie en communicatie over tekens onder water kregen zo’n tien geïnteresseerden een trimvest met een perslucht fles aangegespt. Uit veiligheid kreeg elke kandidaat een eigen instructeur-duiker toegewezen. Na het wennen aan het ademen aan de oppervlakte konden de duikers letterlijk kopje onder gaan en de fantastische wereld van het onder water ademen betreden.”(path)

Alle info: www.lagunadivers.be