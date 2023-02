Tweelingzusjes Tessa en Jenny (10) malen eigen meel in de Leyssensmolen

Lommel

Zondag was het weer open molendag bij de Leyssensmolen op Kattenbos. Er was veel wind en de molen draaide op volle kracht.

“Elke eerste zondag en derde zaterdag van de maand stellen we onze molen open voor het publiek”, vertellen de Lommelse molenaars Jos (79), Gerard (69), Ludo (71), John (65), Harry (62) en Vinus (67). De molenaars hopen op een goed molenjaar waarin ze veel bezoekers mogen verwelkomen aan hun molen.

Aan de Leyssensmolen werden er wat restauratiewerken uitgevoerd. De molen werd geschilderd, er werden trekstangen voor de kap aangebracht en de zetel werd veranderd. In het voorjaar gaan de molenaars de rok zelf ook nog opnieuw schilderen. Maar de molen zag er alvast netjes uit om de bezoekers zondag te ontvangen. De molenaars vertelden enthousiast over de geschiedenis, de werking en over weetjes van hun geliefde molen en het beroep van molenaar.

Ook tweelingzusjes Tessa en Jenny (10) kwamen met hun papa uit Bocholt een bezoekje brengen aan de Leyssensmolen. “Het is de eerste keer dat we een molen bezoeken”, vertellen de zusjes terwijl ze zelf druk aan het malen zijn op de kweern, een huismolen van vroeger. “Het meel dat de molenaars malen, is echt heel fijn en zacht. Zo fijn krijgen we dat zelf niet gemalen.” (nma)