Eén op de vijf cliënten daagt niet op of zegt zijn afspraak bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te laat af. In 2021 ging het om 76.267 afspraken. “Dit is kostbare tijd die verloren gaat om andere mensen te helpen. Nochtans zijn de wachtlijsten soms erg lang”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Jans (cd&v).