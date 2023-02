Pas geopend Franciscushuis in Lommel wil mensen verbinden en een warme plek bieden

Lommel

Vrijdagavond werd het splinternieuwe Franciscushuis in Lommel-Centrum officieel geopend. Het huis wil een ontmoetingscentrum zijn waar mensen en verenigingen elkaar kunnen ontmoeten voor allerlei activiteiten. Ook zal het parochiesecretariaat er een plekje vinden, net als een kleine winkel met spirituele kaarten en geschenken.

Het Franciscushuis is gelegen aan de Heerdgang, tussen het Marktplein en het Hertog Janplein. “De geschiedenis leert ons dat we als gemeenschap nood hebben aan plaatsen om samen te komen, om elkaar te ontmoeten, om het leven te delen, creatief te zijn en verdieping te vinden”, vertelt Bieke Vandenberk, voorzitter van de stuurgroep van het Franciscushuis. “Met het Franciscushuis hebben we een mooie en nieuwe ruimte waar dit alles mogelijk is.”

“We hebben bewust gekozen voor de naam Franciscushuis: in Franciscus vinden we die verbindende figuur die ons inspireert, die ons helpt bewuste keuzes te maken, die ons helpt om te kiezen voor iedere mens en die ons oproept ons met elkaar te verbinden”, aldus Vandenberk. “Onze wens voor het Franciscushuis is dat het een bijzondere plaats zal innemen in de Lommelse gemeenschap. Een warm huis waar veel mensen mogen thuiskomen en waar ieder die er komt iets van Gods liefde mag ervaren.” (nma)