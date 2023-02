Catho Creemers is 100: op haar 50ste kocht ze een bril om hip te zijn, nu leest ze de krant nog steeds zonder leesbril

Op 4 februari 1923 werd Catho Creemers geboren in Peer. Ze groeide op op ’t Hool in Peer als oudste uit een gezin van tien kinderen. In 1950 trouwde ze met Jan Broekx. Ze bouwden hun huis met boerderij in de Vredestraat. Terwijl Jan ging werken op de spinnerij, zorgde Catho voor de varkens en de koeien, deed ze het huishouden en zorgde ze voor de vier kinderen. Ze stond steeds paraat om te helpen.

Elke dag kwam er wel iemand op de koffie voor een praatje. Catho was ook actief in het verenigingsleven bij de KVLV, in de parochie en bij de catechese. Ze kon lekker koken en bakken, steeds met verse groenten uit eigen tuin. Omdat Jan voortdurend in de tuin werkte, vond ze er niet beter op dan hem met een fluitje te roepen wanneer het etenstijd was. Het koppel was 63 jaar getrouwd toen Jan 2013 overleed op 93-jarige leeftijd.

Hippe bril

Toen Catho 50 werd, kocht ze een bril met glazen zonder sterkte omdat iedereen van haar leeftijd toen een bril droeg. En dat wilde zij ook. Toch leest ze vandaag nog steeds haar krant zonder bril. Ook kan ze nog steeds enkele lange gedichten van vroeger opzeggen, zoals Het Vogelnestje en ’t Kruiske van Guido Gezelle. Ze vult haar dagen door trouw naar Blokken te kijken en heel veel te kleuren. Ook de eucharistieviering op tv wordt wekelijks bekeken.

Dat ze zo oud geworden is, dankt ze naar eigen zeggen deels aan haar levensmotto: je moet alles loslaten wat je niet kan veranderen. Zelf doet ze dat door te bidden. De paternoster ligt nooit ver weg. Hard werken is ook goed om lang te leven. Ze is blij met wat er wel is. Ze heeft een gezonde dosis zelfvertrouwen, twijfelt niet veel en staat niet te veel stil bij zaken. (peb)

Catho Creemers

Geboortedatum: 4 februari 1923.

Geboorteplaats: Peer

Huidige woonplaats: Peer

Beroep: huisvrouw

Echtgenoot: Jan Broekx (†2013).

Kinderen: Dominique (71), Jef (70), Marie-José (68) en Trudo (64).

Kleinkinderen: Els (45), Christiane (42), Katrien (42), Anja (40), Jan (39), Toon (39), Kristien (37) en Anne (36).

Achterkleinkinderen: Dagmar (18), Sverre (15), Eline (15) , Liesl (13), Joren (13), Julie (12) , Maxim (10), Catho (9), Robbe (7), Neal (6), Marthe (5) en Amélie (1).