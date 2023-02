Misweg in Riemst afgesloten na instorting in woonkamer van huis

Terwijl de partner van de Daisy bezig was met slijpwerken voor nieuwe elektriciteitsleidingen, zakte de vloer onder zijn voeten weg en ontstond er een krater met een diepte van zowat twee meter. “Nochtans is hier geen kelder”, vertelt Daisy. “Vermoedelijk is de ondergrond ingestort omdat er een groeve aanwezig is. Maar waarom dit gebeurd is, moet verder onderzocht worden. De gemeente, politie en brandweer zijn al hier geweest en uit voorzorg heeft men de weg afgesloten, want blijkbaar loopt de ondergrondse uitholling een heel eind onder onze woning en onder de straat.”

Burgemeester Mark Vos bevestigt dat de afsluiting van de weg om veiligheidsredenen gebeurd is. “Zodra duidelijk is hoe groot de instorting is, zullen we verdere maatregelen treffen”, zegt de burgemeester. Volgens de eerste vaststellingen zou de woning, die opgetrokken is uit mergelblokken, voldoende stabiel zijn en blijft ze bewoonbaar. “Maar het is toch even schrikken”, bekent Daisy, die de woning twee jaar geleden kocht en er een B&B uitbaat. “Hopelijk is na de opvulling alle gevaar geweken.” Er raakte niemand gewond eva

© Eddy Vandoren