Politie opgeroepen voor uit de hand gelopen ruzie aan café in Lanaken

De politie Lanaken-Maasmechelen is zaterdagavond en -nacht twee keer opgeroepen voor geluidsoverlast aan een café op de Steenweg. De oorzaak was een ruzie. Bij de tweede interventie raakten de gemoederen verhit. Maar de politie Lanaken-Maasmechelen kon de toestand kalmeren. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De politie voert verder onderzoek. siol