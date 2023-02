GEPROEFD. Waarom je in Diepenbeek wél gastronomisch kan dineren voor een prijsje

Op porseleinen borden met victoriaans motief van grootmoeder horen gerechten uit pakweg de fifties, zou je vermoeden, maar Jeff Beyens denkt daar anders over. In zijn onlangs geopende Resto JEFF in Diepenbeek serveert hij een herkenbare, maar toch geraffineerde keuken.

Hoe ontstaat een acroniem? Je brengt een aantal kernwoorden bij elkaar en vormt met iedere eerste letter een nieuw woord. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie werd NAVO, voilà. Ofwel neem je een bestaand substantief en zoek je voor elke beginletter een passend woord. Jeff Beyens koos voor de tweede mogelijkheid. Just enjoy fine food, poepsimpel. En het leuke is: de quote klopt ook nog. Just staat voor zijn pretentieloze keuken, enjoy spreekt voor zich, fine food verwijst deels naar zijn kookverleden.

De 40-jarige Kortessemnaar werkte in sterrenzaken als Clos St. Denis, Vivendum en ’t Zilte en leerde daar de finesses van het vak. In 2011 ging hij aan de slag in ’t Poorthuys op Domein Bokrijk, waar hij van de recensenten van Gault&Millau 15/20 kreeg. “Ik heb daar graag gewerkt, maar ik droomde er al een tijd van om in een eigen pand volledig op eigen benen te staan”, zegt hij. In Resto JEFF staat hij helemaal alleen in zijn open keuken, daarnaast heeft hij enkel een vriendelijke zaalhulp in dienst. Door de gereduceerde personeelskost kan hij zijn prijzen schappelijk houden.

© Luc Daelemans

Wij kozen voor een driegangenlunch (39 euro) en het aangepaste wijnarrangement (20 euro). We gingen van start met drie amuses, waarvan we vooral de cracker van rode biet met eendenmousse en geitenkaas onthouden. Als voorgerecht verscheen open ravioli met een langoustine, witte pens en saus van ganzenlever op ons bord. Gedurfde combinatie, maar de smaken matchten. De langoustine was zacht en sappig, de saus niet te overheersend en de gebakken witte pens – van een artisanale slager uit Wallonië – had door zijn vaste structuur een aangename bite. We gingen verder met een rosé gebakken, boterzacht stuk filet van brasvar, varkensvlees met een discrete marmering. De chef serveerde het met een saus van esdoorn en steranijs, een schuim van champignon en crumble van spek. Een gesublimeerde versie van het klassieke varkenshaasje.

We sloten af met een prima nagerecht: drie laagjes zacht krokante millefeuille van koffie en sorbet van fondant chocolade met een aangename bitterheid. Conclusie: Resto JEFF biedt een toegankelijke en betaalbare keuken, die het gemiddelde bistroniveau overstijgt. Benieuwd wat de gidsen daarvan gaan vinden.

© Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. Behaaglijk interieur door de eclectische combinatie van industriële elementen (betonnen plafond en vloer) en vintage kasten, waarin allerlei snuisterijen staan (flessen wijn, boeken van keukenpaus Alain Ducasse …).

2. Vrij uitgebreide wijnkaart met de nadruk op Frankrijk. De suggestiewijnen zijn erg betaalbaar (29 tot 38 euro per fles). Ook de prijs voor een glas champagne (14 euro voor een uitstekende blanc de noirs van Gallimard) is niet overdreven.

3. Wie een menu te uitgebreid vindt: op maandag, donderdag en zondag kan je er ook à la carte eten. Daarmee countert Jeff het steeds vaker geopperde bezwaar dat je in veel zaken alleen maar een menu kan bestellen.

Stationsstraat 6 in Diepenbeek. Open: ma, do en vr 12 en 19 uur, za 19 uur en zo 18 uur. Tel. 011/19.03.01. Info: www.restojeff.be