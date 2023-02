Onze tv-tips: een maffiabaas, opmerkelijke ruïnes en steengoede foto‘s

McCurry: Pursuit of Colour

NPO2, di, 22.40u

Ongetwijfeld ken je de iconische foto van het Afghaanse meisje met de opvallende groene ogen dat recht in de lens kijkt. De foto werd in 1985 gemaakt door de Amerikaanse fotograaf Steve McCurry. Begonnen als freelancer bij een plaatselijke krant groeide hij uit tot een wereldberoemde fotograaf. Zijn boeiende leven werd vervat in deze intieme documentaire. (tove)

Abandoned engineering

Discovery, di, 21.30u

Overal ter wereld tref je ruïnes van gebouwen aan waar ooit elke dag mensen rondliepen en er leven was. Nu is het er zo verlaten dat niemand er nog durft komen. Dit programma zoekt telkens fascinerende huizen op en vertelt hun verhaal. Vanavond mogen we een uniek kijkje nemen in wat rest van de villa die jarenlang de uitvalsbasis was van een Afrikaanse dictator. (tove)

Gotti

VTM4, di, 20.35u

De film vertelt het waargebeurde verhaal van de familie Gotti. John Gotti was hoofd van de maffiafamilie Gambino, ooit een grote en machtige misdaadorganisatie. Zijn flamboyante en uitgesproken persoonlijkheid maakte van hem een van de meeste bekende gangsters van de 20e eeuw. Voor de vertolking werd John Travolta gevraagd, die tijdens het acteren prima in zijn vel lijkt te zitten. (tove)