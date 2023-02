Vliegreizen nemen weer toe, maar zijn nog niet op niveau van voor corona

“De industrie heeft 2022 in een veel betere vorm beëindigd dan ze het jaar was begonnen”, zegt IATA-topman Willie Walsh in een persbericht. “De meeste regeringen maakten in de loop van het jaar een einde aan de COVID-19-reisbeperkingen en de mensen maakten gebruik van hun herwonnen reisvrijheid.”

Zo lag de vraag naar vliegreizen (uitgedrukt in betaalde passagiers-kilometer) volgens IATA vorig jaar bijna twee derde hoger dan in 2021. Dat blijkt ook uit de vergelijking met 2019 - voor corona. In 2021 kwam de vraag uit op 41,7 procent van het niveau van 2019, in 2022 was dat 68,5 procent. En in december vorig jaar was het verschil met 2019 gedaald tot minder dan een kwart (76,9 procent).

Tegenover 2021 herstelde vooral het internationale vliegverkeer, met meer dan een verdubbeling. In december stond het op 75 procent van het niveau van 2019, waar dat voor de binnenlandse passagiersvluchten 80 procent was.

Heropening China

Walsh verwacht dat 2023 verder herstel zal brengen, “ondanks het overreageren van sommige regeringen op de heropening van China”. Verschillende landen namen maatregelen na de versoepeling van de maatregelen in China ondanks een coronagolf in het land. Zo moeten reizigers op een rechtstreekse vlucht vanuit China naar België bij vertrek een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat testcertificaat kan bij aankomst gecontroleerd worden. Daarnaast wordt het afvalwater van vluchten uit China geanalyseerd.

Wat het vrachtvervoer per vliegtuig betreft, noteerde IATA vorig jaar een daling met 8 procent tegenover 2021. Tijdens de coronacrisis piekte het cargovervoer, dankzij onder meer het transport van coronavaccins en de onlinehandel. Het vrachtvervoer per vliegtuig ligt nu nagenoeg weer op hetzelfde niveau als in 2019.