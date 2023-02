19-jarige haalde bijna 35.000 euro op voor kankerbehandeling met campagne op Tiktok, maar verzon het hele verhaal

Leukemie, alvleesklierkanker en een tumor “de grootte van een voetval rond haar ruggengraat”. Dat zijn de aandoeningen waar de 19-jarige Madison Russo aan leed. Of dat vertelde ze haar volgers toch. De jonge vrouw deelde haar lijdensweg op onder meer Tiktok om zo meer aandacht te vragen voor haar strijd met kanker. Ze startte ook een inzamelactie op Gofundme en wist 439 donors te overtuigen om haar samen zo’n 37.000 dollar (bijna 35.000 euro) te geven voor haar behandelingen.

Maar het hele verhaal bleek verzonnen te zijn. Iemand met medische kennis had de video’s van de vrouw onder ogen gekregen en merkte enkele discrepanties op. Het verhaal dat de vrouw op Tiktok deed, kwam niet overeen met haar zogezegde aandoeningen. En dus werd de politie ingelicht. Zij brachten aan het licht dat Russo “nooit de diagnose kanker heeft gekregen van een medische instelling in de Quad Cities of omliggende steden,” aldus de politie in een statement. De vrouw werd op 23 januari gearresteerd op verdenking van diefstal door misleiding.

Gofundme schortte haar inzamelactie op en betaalde al de donors terug. Maar de politie probeert momenteel nog andere mogelijke slachtoffers van de vrouw te identificeren. Ze zou namelijk niet enkel actief geweest zijn op Gofundme, maar nam ook donaties aan van bedrijven, non-profit organisaties, schooldistricten en particulieren,” aldus de politie.

