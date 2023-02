Historische weetjes en prentjes uit Meeuwen-Gruitrode gebundeld in verzamelboek

Oudsbergen

Meeuwen-Gruitrodenaren kunnen in de plaatselijke Proxy Delhaize historische plaatjes over hun eigen gemeente scoren. “Bij elke aankoop van 10 euro krijg je drie foto’s voor het unieke verzamelboek Er was eens Meeuwen-Gruitrode”, vertelt Hanne Heynickx. “Een manier om het ‘oude’ Meeuwen-Gruitrode te laten herleven.”

Als derde generatie al runt Hanne vandaag de supermarkt. “Het begon allemaal met het aan huis leveren van voedingswaren door grootvader Gra van Piere”, vertelt ze. “Nadien bouwden mijn ouders, Jan van Gra van Piere en mama Elly, de buurtwinkel verder uit.” Onder meer de geschiedenis van de Proxy Delhaize is terug te vinden in het fotoboek. “Het selecteren van de foto’s van historische gebouwen, de natuur en ook de geschiedenis van onze gemeente was een hele klus”, zegt Hanne. “Maar dankzij de medewerking van De Reengenoten en Det waas Roy surf je in het boek doorheen de geschiedenis van Meeuwen-Gruitrode.” (rdr)

De actie loopt van 2 februari tot en met 29 maart. Er zijn 168 stickers te verzamelen

© rdr