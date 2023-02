Viki De Cremer (de zus van profreferee Wesli) is eerste vrouwelijke scheidsrechter in Belgisch profvoetbal

Viki De Cremer (29) is komende zaterdag de vierde official in het Challenger Pro League-duel tussen KSMK Deinze en RSCA Futures. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het Belgisch profvoetbal. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) maandag bekendgemaakt.

De Cremer deed al heel wat ervaring op als (FIFA-)scheidsrechter in het vrouwenvoetbal. In 2016 maakte ze haar debuut in de Women’s Super League. De zus van Wesli De Cremer, scheidsrechter in de Jupiler Pro League, kreeg een jaar later haar eerste FIFA-badge als internationaal assistent-scheidsrechter. In 2019 kon ze haar FIFA-badge als assistent-scheidsrechter inwisselen voor die van hoofdscheidsrechter.

Dit seizoen promoveerde De Cremer naar 1e amateur bij de mannen en werd ze opgenomen in de talentengroep TOP-BCORE, waardoor ze nu ook aangesteld kan worden als vierde official in het profvoetbal.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

© Bart Borgerhoff