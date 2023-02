Dieven vluchten zonder buit na inbraak in handelszaak in Diest

In de Felix Moonsstraat in Diest is ingebroken in een handelszaak. De daders moesten gaan lopen en ze lieten hun buit achter. De feiten dateren van vrijdag. De lokale recherche onderzoekt of de daders die in beeld komen op die dag ook in twee andere zaken toesloegen. Het ging om zaken in de Koning Albertstraat en de Turnhoutsebaan. Het aantal inbraken in de streek neemt toe waardoor de politie besliste om extra patrouilles in te zetten, zowel in politievoertuigen als in anonieme wagens. maw