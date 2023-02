Lagere factuur, accijnzen vanaf 1 april en slecht nieuws voor wie sociaal tarief heeft: dit heeft de regering beslist

We blijven permanent 6 procent btw betalen voor gas en elektriciteit, maar moeten vanaf 1 april wel accijnzen betalen op onze energie. Dat heeft het kernkabinet maandag beslist. Globaal daalt onze factuur nog wel sterk. Maar voor wie geniet van het sociaal tarief, is er minder goed nieuws. Opvallend is dat de begroting volgens de regering door de flink lagere energieprijzen niet extra in het rood gaat.