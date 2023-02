Geen duel met de wereldkampioen: Tadej Pogacar past voor UAE Tour en ontloopt zo duel met Remco Evenepoel

Pogacar won twee jaar op rij de UAE Tour en ook deze keer werd de kopman van Team UAE Emirates aan de start van de ronde van het land van zijn hoofdsponsor verwacht. De komst van Evenepoel naar de UAE Tour werd intussen officieel bevestigd. De organisatoren gaven intussen nog een aantal bijkomende namen vrij. Daarbij ook die van Adam Yates en niet die van zijn illustere ploegmaat.

De 24-jarige Sloveen begint zijn seizoen komende week maandag in de Jaén Paraiso Interior, een Spaanse ééndagswedstrijd waar ook Tim Wellens zal worden ingezet. Nadien start de Sloveen in de Ruta del Sol als voorbereiding op een Italiaans drieluik met Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Een eerste confrontatie met Evenepoel zal er naar alle waarschijnlijkheid pas komen eind april in de Waalse klassiekers.

