Veel verkeerslichten defect door stroompanne in Hasselt: “Wees voorzichtig tijdens de spits”

“Een spanningsdip die ontstaan is bij geplande testen in een hoogspanningsmast, heeft maandag tussen 15.30 en 16.00 uur gezorgd voor hinder op de elektriciteitsvoorziening in en om Hasselt”, zegt woordvoerder David Callens van Fluvius. “Om 16.00 uur waren de testen in de hoogspanningspost afgelopen en was ook de spanningsdip achter de rug. De spanningsdip heeft ervoor gezorgd dat de stroom op zich nooit echt is uitgevallen. Wel zullen mensen in gebouwen en privéwoningen lichten hebben zien knipperen. Hier en daar zal een installatie misschien ook in veiligheid gegaan zijn.”

Dat laatste is wellicht gebeurd bij verschillende verkeerslichten op de invalswegen naar Hasselt en op delen van de Grote Ring rondom de stad. “Meteen kregen we verschillende meldingen van defecte verkeerslichten”, zegt Jessica Vandebeek van de politie LRH. “We hebben nog geen volledig beeld van alle getroffen kruispunten, maar op de volledige Kempische Steenweg, de Grote Ring en de N80 liggen de lichten sowieso al uit.”

© Serge Minten

“Het is nog niet duidelijk wanneer de stroompanne opgelost zal raken. Onze manschappen doen hun best om op zo veel mogelijk plaatsen het verkeer te regelen, maar ze kunnen niet overal zijn. Daarom roepen we iedereen op om extra voorzichtig te zijn tijdens de avondspits.”

Rond 17 uur was de panne stroomtechnisch opgelost. De politie moet wel nog de verkeerslichten nakijken en indien nodig resetten. Normaal gezien zal dit rond 18 uur gebeurd zijn. siol