Deze Vlamingen zaten achter de knoppen van de drone op het WK veldrijden: “Ik moet volledig gefocust zijn, er mag niets misgaan”

De piloot van dienst was Jan Crommelinck, uit Oosterzele. Hij kreeg assistentie van Tim Verbruggen, die bepaalde wanneer hun zelfgemaakte drone in de lucht kon gaan. De twee kregen een eigen plekje langs het parcours, in een tent in het midden van een bos. Wanneer Verbruggen het woord ‘drone’ te horen kreeg van de regie, kon Crommelinck in actie schieten.

“Eén woordje: live. En dan vlieg ik mee met de renners door het bos. Ik moet volledig gefocust zijn, want veiligheid is alles. Er mag niets misgaan”, klinkt het bij de NOS.

Maar het had wel wat voeten in de aarde om toelating te krijgen van de UCI. “Ook de afgelopen dagen hebben ze meermaals gevraagd om hoger te vliegen”, stelt Crommelinck, die op z’n 25ste een hartinfarct kreeg en z’n leven moest omgooien. Na modelvliegtuigjes begon hij motorcross vanuit de lucht te filmen en sinds corona ook het veldrijden, plus F1 bij onder andere Ferrari.

“Drie meter wilden ze. Dat gaat niet, want de camera staat recht op de drone (van anderhalve kilogram en met een batterij van vier minuten, red.). Dan kijk je dus over de renners heen.” Uiteindelijk werd er gekeken naar de bomen in het bos. En de renners? “Die kijken er niet meer van op, want we hebben intussen al aardig wat veldritten gedaan in België. Met Wout van Aert heb ik ook gewerkt voor Red Bull”, klinkt het.

