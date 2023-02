Dimitri vraagt Nathalie twee keer ten huwelijk: één keer met pakje sigaretten, één keer via dochter

Nathalie en Dimitri waren een koppel in hun tienerjaren en stapten twee weekends geleden in het huwelijksbootje. — © RR

Het verhaal van Nathalie Peeters (31) en Dimitri Abeels (33) uit Heers leest als een sprookje: als tieners waren ze een koppel, ze verloren elkaar na hun middelbare schooltijd 17 jaar lang uit het oog, maar toen ze elkaar terugzagen, was het meteen raak. Vorige week stapten de twee in het huwelijksbootje.

Ze waren amper 14 en 16 toen ze elkaar leerden kennen. Aan het station, door gemeenschappelijke vrienden. Want zo lopen die ­dingen in middelbare schooltijd. “We zijn toen zeven of acht maanden een koppel geweest”, vertelt Nathalie. “Ik was het eerste liefje van Dimitri en dus ook het eerste meisje dat hij mee naar huis nam. Na onze schoolperiode zijn we elkaar uit het oog verloren. 17 jaar lang hadden we geen contact. Soms zagen we elkaar wel eens tijdens het uitgaan, maar echt babbelen deden we dan niet.”

Tot nieuwjaarsdag 2020. “Toen stuurde Dimitri mij plots een berichtje op Facebook om mij een gelukkig nieuwjaar te wensen”, vertelt Nathalie. “Dat kwam toen uit het niets, al had ik wel net mijn profielfoto veranderd.” “En toen kwam mijn pubergedrag weer boven”, lacht Dimitri. “Ik zag haar foto en dacht: waarom niet. Ik was niet per se op zoek naar iemand, maar vond het wel leuk om vrienden van vroeger weer op te zoeken.”

© rr

Vuurdoop

Na enkele dagen praten via Facebook regelden Nathalie en Dimitri opnieuw een eerste date. “Ik was thuis met de kindjes en kon dus niet weg, dus nodigde ik ­Dimitri hier uit”, vertelt Nathalie. “Net toen hij toegezegd had, stuurde mijn nicht plots dat ze in de buurt was en dat ze zou binnenspringen. Vijf minuten later stuurde een vriendin hetzelfde en tegelijk kwam mijn mama thuis. Plots zaten we hier dus met een hoop vrouwen toen Dimitri aanbelde. Het was meteen een vuurdoop, maar die heeft hij met glans overleefd.” “Gelukkig bestaan er pilletjes tegen de hoofdpijn”, vult Dimitri lachend aan.

Hoewel de twee eerst wat voorzichtig waren, konden ze hun klik niet ontkennen. “Ik heb vier kindjes en wilde dat zij achter mijn relatie stonden, maar ook Dimitri moest het zien zitten. Maar het klikte langs beide kanten. In maart besloten we dan ook om het te proberen als koppel. En toen kwam corona... Omdat ik een spier- en beenderaandoening heb en mijn immuunsysteem wat zwakker is, moest ik zo veel mogelijk binnenblijven. Dimitri ging voor mij naar de winkel en reed van hot naar her. Hij kreeg zelfs een attest van de dokter dat hij op de baan mocht zijn voor mij. Daardoor konden we elkaar tijdens de coronaperiode gelukkig ook gewoon blijven zien.”

© rr

Geen ring, maar sigaretten

17 jaar na hun relatie als tieners kwamen Nathalie en Dimitri zo terug samen. “Het enige wat er veranderd is, zijn de vier kinderen”, lacht Dimitri. “Maar dat is nooit een struikelblok geweest.” “Buiten zijn kledingstijl is Dimitri ook niet zoveel veranderd”, zegt Nathalie “Al staat hij wel wat standvastiger in het leven. Ik ben zelf dan weer wat rustiger geworden. Nu zegt Dimitri altijd dat mijn oudste dochter exact hetzelfde is als ik op die leeftijd.”

“Ik ben trouwens ook twee keer ten huwelijk gevraagd”, lacht Nathalie. “De eerste keer was tijdens een weekendje in La Roche”, vult Dimitri aan. “Ik had de toestemming van haar moeder gevraagd, maar ik was de ring thuis vergeten. Omdat we niet zo vaak met ons tweetjes zijn, wou ik de vraag toch echt dat weekend stellen. Daarom ben ik op mijn ­knieën gegaan met een pak sigaretten. (lacht) Bij Kerstmis wou ik een herkansing, mét ring. Maar toen ik op mijn knieën ging, was Nathalies dochter mij voor: ‘Ga je het nu vragen of niet?’ zei ze. Zo heeft haar dochter haar dus de tweede keer ten huwelijk gevraagd. Maar Nathalie heeft toch twee keer ja gezegd.”