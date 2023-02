Waar eet … auteur Toni Coppers? “Hier zit je in het lekkerste vleesrestaurant van Limburg”

Truienaar Toni Coppers is een van Vlaanderens grootste misdaadauteurs. Zijn thrillers werden bekroond met de Hercule Poirot juryprijs en vele publieksprijzen. Ondertussen woont en schrijft hij in Antwerpen en de Ardennen, maar laat hij zich ook graag in Limburg culinair verwennen.

Lento in Hasselt

“Lento in Hasselt is niet alleen het beste vegan restaurant in Limburg, het is ook een van de beste restaurants tout court. Ze slagen erin mij, als echte carnivoor, toch heel lekker te laten eten. En dat is een prestatie.”

Zuivelmarkt 34 in Hasselt en Oude Koornmarkt 44A in Antwerpen. De vestiging in Antwerpen is tijdelijk gesloten. Open: di, wo en do 17.30-21 uur, vrij 17-22 uur, za 11.30-14 uur en 17-22 uur. Info: www.restaurantlento.be

Leeuw in Hasselt

“De jonge kok Laurens Snykers doet dat voortreffelijk met zijn team. Ik heb er echt genoten van de lunch. Een topadresje, wat mij betreft.”

Kapelstraat 51 in Hasselt. Open: di t.e.m. vrij 12 uur en di t.e.m. za 19 uur. Info: www.leeuw.restaurant

In De Zwaan in Sint-Truiden

“Dit is voor mij echt het lekkerste vleesrestaurant van Limburg. Ik bestel er graag de Simmental, dry aged vlees. Onwaarschijnlijk goed!”

Klein-Gelmenstraat 1 in Sint-Truiden. Open: wo 18-21 uur, do, vrij en zo 12-14 uur en 18-21 uur, za 18-22 uur. Info: www.indezwaan.com

© In de Zwaan

L’Angelo Rosso in Sint-Truiden

“Dit is al heel lang een topper in Sint-Truiden, want ze blijven kwaliteit serveren. Die heerlijke authentieke Italiaanse keuken kunnen proeven in mijn geboortestad… Een waar feest!”

Brustem-Dorp 154 in Sint-Truiden. Open: lunch wo t.e.m. vrij 12-13 uur, diner wo t.e.m. za, 18.30-20 uur. Info: www.angelorosso.be

La Botte in Genk

“Italiaanse topgastronomie, die me dus altijd kan bekoren. Chef-kok Peppe Giacomazza stelt, samen met zijn team, nooit teleur.”

Europalaan 99 in Genk. Open: lunch 12 uur, diner 18.30-20 uur. Gesloten op di, wo en za namiddag. Info: www.labotte.be