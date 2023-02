Union-aanvoerder Teddy Teuma denkt al aan topper van vrijdagavond: “Club Brugge blijft Club Brugge, ook al gaat het nu misschien wat moeilijker”

Teddy Teuma: “Elk punt is belangrijk, want in de play-offs worden de punten gehalveerd en dan blijft er opeens niet al te veel meer over.” — © BELGA

Zestien wedstrijden is Union intussen al ongeslagen in de Jupiler Pro League. De cijfers van de Unionisten zijn ook dit seizoen indrukwekkend, en er blijkt maar geen einde te komen aan het Brusselse sprookje. Een van de hoofdrollen in dat sprookje wordt vertolkt door Teddy Teuma. Met tien goals en twaalf assists kan de 29-jarige middenvelder prima cijfers voorleggen, maar ook in de opbouw is hij van onschatbare waarde.

Ook in de 4-0-overwinning tegen Zulte Waregem zondagavond eiste Teuma een hoofdrol op. Op het einde van de wedstrijd zette hij de kers op de taart door de 4-0 voorbij Sammy Bossut te knallen. Nog maar eens werd in de verf gezet dat Union collectief gezien eigenlijk sterker is dan vorig jaar: trainer Karel Geraerts roteerde gretig, maar toch won Union zonder problemen.

“Het is geen geheim dat we een erg competitieve groep hebben”, kwam de rotatie van Geraerts niet echt als een verrassing voor Teuma. “We hebben ook kwaliteit op de bank zitten, en dat hebben we tegen Zulte Waregem nogmaals getoond. De wedstrijd was anders dan de vorige matchen, want we speelden tegen een laag blok. Soms kan dat wat moeilijker zijn, maar we scoorden vroeg. Dat heeft de wedstrijd opengebroken, waardoor het daarna voor ons makkelijker ging.”

Nog een pluspunt: niet enkel aanvallend zit het helemaal snor voor Union. Ook in defensief opzicht doen de Brusselaars het steeds beter. In 2023 speelde Union al acht competitiewedstrijden, daarin incasseerde het slechts twee tegengoals. Straffe cijfers, zeker als je weet dat Union in die periode twee keer tegen Antwerp speelde en ook al Gent en Anderlecht bekampte. Teuma: “We staan achterin inderdaad erg goed. Dat is een van onze grote sterktes. We geven amper kansen weg, dat was ook tegen Zulte Waregem opnieuw het geval. We speelden zondag zelfs met een andere achterhoede dan normaal, en toch ging het prima. Dat bewijst opnieuw de kracht van ons collectief. Iedereen pusht elkaar naar omhoog.”

Revanche tegen Club?

De nieuwe overwinning zorgt nu al voor een kloof van zeventien punten op het nummer vijf in de stand, AA Gent. Zelfs op Club heeft Union al veertien punten voorsprong, en dat kunnen er vrijdagavond zeventien worden. Maar dan moet Union wel voor het eerst sinds zijn promotie zien te winnen van blauw-zwart. “Ja, het is een erg belangrijke wedstrijd”, stelt de aanvoerder. “Zeker als je rekening houdt met wat er vorig seizoen allemaal is gebeurd. Brugge heeft het dit seizoen misschien wat moeilijker, maar Club blijft Club. Het is aan ons om te bewijzen dat we in vorm zijn, al zal het een erg lastige wedstrijd worden.”

Over het grote verschil in punten wil Teuma het verder nog niet hebben. “Als we winnen, dan doen we natuurlijk een goeie zaak. Elk punt is belangrijk, want in de play-offs worden de punten gehalveerd en dan blijft er opeens niet al te veel meer over. Daarom moeten we voor de play-offs zo veel mogelijk punten pakken.”