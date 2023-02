Diepe decolletés, latex en veel bling: de mooiste (en minst geslaagde) looks op de Grammy’s

Zondagavond werden de Grammy’s voor de 65ste keer uitgereikt in Los Angeles: voor sterren, genomineerd of niet, dé reden om in spraakmakende outfits te paraderen op de rode loper. Van prijsbeest Beyoncé tot Madonna: de mooiste én vreemdste looks op een rij.

Zangeres Adele straalde in een dieprode, fluwelen off-shoulder jurk van Louis Vuitton. De kleur past perfect bij met haar glamoureus gebrushte blonde lokken. En haar gouden Grammy voor best pop solo performance, uiteraard.

Dat de lente in aantocht is! Lizzo verkondigde de boodschap in een oranje korsetjurk met bloemige cape van Dolce & Gabbana.

Sprankelend in blauw en met blote buik: Taylor Swift geeft het goede voorbeeld in Roberto Cavalli met matchy oorbellen en nagellak.

We zijn niet zeker of Shania Twain alvast carnaval vierde op de rode loper van de Grammy’s, wel dat haar gestipte ensemble van Harris Reed met mad hatter vibes werkelijk geknipt is voor die gelegenheid.

Harry Styles wakkerde de disco fever aan met zijn flared jumpsuit van Egonlab in regenboogkleuren. De creatie kreeg extra bling door een laag Swarovski-kristallen erover. De zanger bewijst ook dat we alvast onze witte laarsjes mogen oppoetsen voor komend seizoen.

Niet zomaar een zwarte jurk voor Olivia Rodrigo, wel een mysterieuze Miu Miu-creatie met subtiele transparante zones die voldoet aan de huidige naked dress-trend. Ze combineerde de creatie met zwarte juwelen van Tiffany & co.

Alsof er een sculptuur in koningsblauw op de rode loper verscheen: Cardi B straalde in haar futuristische ontwerp van Gaurav Gupta. Haar partner, rapper Offset, clashte aan haar zijde in een spierwit pak.

Als je een bast hebt om trots op te zijn, mag ze bloot. En laat Dwayne Johnson, ook bekend als The rock, nu net over een indrukwekkend exemplaar beschikken. Wij zijn niet helemaal overtuigd van zijn gouden pak in combinatie met de zilverkleurige jurk van zijn vrouw Lauren Hashian.

Goud, zilver, fluweel, gifgroen, glitter en blote basten waren ook troef bij de bandleden van Måneskin. Dankzij een grote dosis rock-’n-roll zit de mix hier wel helemaal goed.

Pharrell Williams en vrouw Helen Lasichanh hebben er een dingetje van gemaakt om altijd in bijpassende looks op de rode loper te verschijnen. Deze keer kozen ze voor een lederen joggingpak met studs van Ernest W. Baker. Hij ging voor rood, zij voor zwart.

De Grammy’s waren ook rood voor Lourdes Leon, dochter van Madonna. Ze had ogenschijnlijk haar best gedaan om op te gaan in de rode loper. Haar aansluitende creatie van Area doet velen ook denken aan Jessica Rabbit.

Bling, bloot, blond: Mary J. Blige straalde van ver op de rode loper.

Foo Fighters-frontman Dave Grohl nam zijn gezin mee naar de awarduitreiking. Vrouw en dochters hadden een dresscode afgesproken en gooiden het over een folky boeg.

Ook zangeres Norah Jones ging de folkloristische toer op. Haar zwarte jurk met hoge neklijn oogde sober, maar kreeg pit door de tientallen uitsparingen.

Is het een struisvogel? Een danseres die is weggelopen uit de Moulin Rouge tijdens de cancan? Neen, het was Blac Chyna die zich voor de Grammy’s in een gevederd niemendalletje hulde. Doet denken aan: de zus van Raaf in The masked singer.

Van top tot teen in het rood, met hier en daar een streepje glitter en kant. Dat was het theatrale plan van Sam Smith. En of het goed werd uitgevoerd.

Veel hoef je niet om het lijf te hebben om in een spraakmakende outfit naar een gala te gaan. Dat bewijst Camila Cabello in haar minimalistische PatBO-jurk, een collage van een bloemenbeha en rok met hoge split.

Het decolleté is anno 2023 in de mode op de rode loper. Heidi Klum volgt de mode graag in een erg ‘extra’ creatie van designerlabel The blonds.

Hotelerfgename en kersverse mama via draagmoeder Paris Hilton toont dat een decolleté niet altijd bekomen wordt met een klassieke V-hals. Haar Celine-outfit trekt extra aandacht naar de zone met een glinsterend touwtje.

Voor durvers: Doja Cat demonstreert dat een volledige look in latex kan op de rode loper. Wij willen niet weten hoe zweterig dat was ...

Ook Beyoncé, die zondag vier Grammy’s won en met 32 beeldjes in totaal recordhoudster is, liet zilver en goud samenkomen in haar korsetjurk van Gucci. Hoewel ze er stralend uitzag, kunnen we er niet omheen dat de onderkant van de creatie op een fancy nooddeken leek.

Queen of pop Madonna was ook van de partij en liet zich duidelijk inspireren door de reeks rond Wednesday Addams, zo toonde ze op de avond zelf via Instagram.

Het diepe decolleté en de hoge split zijn zowaar de handelsmerken van Jennifer Lopez, die plots op het podium verscheen tijdens de show. Zij ging ook shoppen bij Gucci en kwam thuis met een blauw ontwerp met elegante sleep en glinsterende kettingen als mouwen.