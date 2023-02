Drama op het WK skiën: topfavoriete Mikaela Shiffrin ziet finish en gouden medaille al liggen, maar dan gaat het helemaal mis

Topfavoriete Mikaela Shiffrin is maandag van het parcours gegaan tijdens de slalom, de tweede proef van de combiné, op het WK alpineskiën in het Franse Méribel. De wereldtitel ging zo in 1:57.47 naar de Italiaanse Federica Brignone, voor de Zwitserse Wendy Holdener (+1.62) en de Oostenrijkse Ricarda Haaser (+2.26).

Shiffrin stond na de super-G zesde, op 0.96 van Brignone. Ze was aan een uitstekende slalom bezig en leek op weg naar de overwinning, maar ging op het einde van het parcours. De combiné bestaat uit een super-G en een slalom. Het was de eerste competitie op dit WK.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na haar mislukking op de Winterspelen vorig jaar in Peking (geen enkele medaille) wil de 27-jarige Amerikaanse absoluut schitteren op het WK in de Franse Alpen. Ze was de titelverdediger in de combiné. Shiffrin haalde in haar carrière al elf WK-medailles, met daarbij zes gouden medailles.

De voorbije weken verbrak ze het recordaantal Wereldbekerzeges bij de vrouwen van haar landgenote Lindsey Vonn (82). Intussen zit ze al aan 85 Wereldbekeroverwinningen en naderde ze het record bij de mannen van Ingemar Stenmark (86).

Voor de 32-jarige Brignone, algemeen Wereldbekerwinnares in 2020, is het haar eerste wereldtitel.