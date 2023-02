Wielerbond heeft geen geld voor feest, dus viert Mathieu van der Poel wereldtitel om de hoek: “Hopelijk heeft hij ervan genoten”

De Nederlandse wielerbond had geen budget om haar wereldkampioen Mathieu van der Poel zondagavond te vieren in het hotel waar de selectie verbleef in de buurt van Hoogerheide. Gelukkig konden Mathieu, zijn vriendin Roxanne en een vijftiental vrienden van de toprenner wel terecht in De Vogelenzang in ’s-Gravenwezel, waar manager Yannick Vreugde graag een tafel voor hen dekte.

“We drinken een biertje hier bij het parcours en dan scheiden onze wegen’’, vertelde de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt gisteren aan onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad na de nochtans klinkende overwinning van ‘zijn’ wereldkampioen. “Als iedereen nog een nacht blijft, ongeveer veertig mensen, kost dat zo’n vijfduizend euro. Dat budget is er niet. Tenminste: ik moet keuzes maken. Met dat geld ben ik met de junioren naar Benidorm geweest om te trainen.’’

Nu is Mathieu van der Poel niet het grootste feestbeest, maar deze zege en het Brabantse slijk waarin die behaald werd, wilde hij zondagavond graag toch even doorspoelen met zijn geliefde gin-tonic en een fatsoenlijke maaltijd.

Yannick Vreugde, manager in De Vogelenzang, maakte wat graag een tafel vrij voor de wereldkampioen veldrijden en zijn kameraden. — © RR

Tafelvuurwerk

“In de vooravond liep een telefoontje binnen uit de entourage van Mathieu. Of we nog een tafel voor zo’n vijftien personen vrij hadden. Dat was niet evident, maar we proberen hier altijd iedereen tegemoet te komen en zeker een wereldkampioen”, getuigt de ervaren hoofdkelner Yannick Vreugde, die gisteravond samen met collega Yvan voor de service instond.

“We konden het overdekt terras grotendeels vrijmaken voor Mathieu en zijn gezelschap, waar zover ik kon zien geen andere renners of afgevaardigden van bond of ploeg bij waren. Het waren vooral gewone vrienden en supporters van hier in de buurt. Zoals je weet kwam Mathieu enkele jaren geleden hier in ’s-Gravenwezel wonen. Sindsdien komt hij wel vaker in De Vogelenzang. Ook topatleten moeten eten hé.”

Gastheer Yannick loodste de meervoudige wereldkampioen veldrijden – casual gekleed met pet op het hoofd - langs de buitenkant het nog aardig gevulde restaurant binnen zonder dat veel andere klanten wat gemerkt zullen hebben. Vervolgens liet hij op de tonen van We are the champions, klassieker van Queen, wat tafelvuurwerk aandragen en één gin-tonic, want die had de vaste klant wel verdiend.

Mathieu van der Poel kreeg bij een eerder bezoek aan De Vogelenzang een schilderij van Erik Willems, vader van medezaakvoerder Alain. “Om zijn Antwerps dialect wat bij te schaven”. — © RR

Truffelkroketjes, filet pur én Belgische frietjes

Het werd verder zeker geen wilde feestavond in de bekende horecazaak op de grens van ’s-Gravenwezel en Wijnegem. Er werd niet op tafel gedanst en de polonaise werd evenmin ingezet. Daarvoor was Mathieu zichtbaar te diep moeten gaan om rivaal Van Aert af te houden. Maar de voldoening straalde van zijn gezicht. Op het menu van de vermoeide atleet stonden truffelkroketjes gevolgd door een malse filet pur van het Spaanse Rubia Gallega-rund met frietjes.

Zijn vrienden dronken nog wat bubbels en andere alcoholische dranken bij de maaltijd, maar Mathieu sloeg die rondjes bewust over. Hij geniet nochtans van enkele dagen rust alvorens hij aansluit bij de ploegstage van Alpecin-Deceuninck aan de Spaanse Costa Blanca, waar het team het klassieke voorjaar voorbereidt in de hoogtekamers van hotel Syncrosfera in Denia. Zijn eerste wegwedstrijd wordt de Strade Bianche op zaterdag 4 maart. Aansluitend volgt Tirreno-Adriatico (6-12 maart).

Mathieu van der Poel (met regenkap) op de Broekstraat, supporterend voor zijn ploegmakkers tijdens de Scheldeprijs van 2021. — © RR

Scheldeprijs

Of Mathieu van der Poel dit voorjaar ook te zien zal zijn vanop het terras van De Vogelenzang wanneer daar de deelnemers aan de Scheldeprijs passeren, is twijfelachtig. Mathieu heeft de oudste Vlaamse wielerklassieker nog niet vaak meegereden. Twee jaar geleden ging hij zijn ploegmakkers wel aanmoedigen op de kasseien van de Broekstraat terwijl hij zelf even rust nam na de Ronde van Vlaanderen, waarin hij dat jaar tweede was geëindigd.

Alain Willems, medezaakvoerder van De Vogelenzang, kijkt niet op van het bezoek van Mathieu van der Poel. Hij weet dat veel BV’s en topsporters graag bij hen over de vloer komen.

“Ik zat als fervent Antwerp-supporter en -bestuurder natuurlijk op de Bosuil zondagnamiddag. Ik heb het nog gezegd tegen onze voorzitter Paul Gheysens: de kans is groot dat Mathieu straks bij ons zal eten. Een voorspelling die dus is uitgekomen. Hopelijk heeft hij ervan genoten. Ik wens hem alleszins een dikke proficiat.” Wie de rekening van dit bescheiden en welverdiend regenboogfeestje in De Vogelenzang betaald heeft, is niet bekend.

Wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel, tijdens de huldiging in Hoogerheide. Meteen daarna ging het naar hometown ‘s-Gravenwezel. — © BELGA

Fiere sportschepen

Wie onder meer op het puntje van zijn stoel gesupporterd heeft voor ‘inwoner’ Mathieu van der Poel is schepen van Sport Olivier Verhulst (Open vld). “Wat een spanning en wat een prestatie! Topsporters zoals Mathieu, maar ook Alexander Hendrickx en Thibeau Stockbroekx, onze twee Schildese hockeyspelers die zopas aan de slag waren op het WK in Inda, zijn erg inspirerend voor onze jeugd.

Of Verhulst en het lokaal bestuur van Schilde ‘hun’ wereldkampioen nu ook gaan huldigen? “We zullen hem zeker uitnodigingen voor onze jaarlijkse kampioenenviering. Hopelijk vindt hij een gaatje in zijn agenda. En tussendoor mag Mathieu ons zijn bevindingen laten weten over het nieuwe mountainbikeparcours dat we hebben uitgestippeld door onze gemeente en dat quasi voorbij zijn deur loopt. Als het beter of uitdagender kan, horen we dat graag.”(jaa)

De Vogelenzang is een populaire horecazaak op de grens van ‘s-Gravenwezel en Wijnegem. — © JAA