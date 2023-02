Rootsbar schenkt 1.100 euro aan Kleine Prins: “Willen iets kunnen betekenen voor kinderen die het nodig hebben”

Genk

Ze bakten wafels en koeken en organiseerden nog verschillende acties. Zo zamelde de Rootsbar in Boxbergheide 1.1000 euro in voor vzw Kleine Prins. “Tijdens een van onze reizen zijn we in contact gekomen met een gids in Jamaica die na haar uren met de hulp van vrijwilligers er alles aan deed om straatkinderen te helpen”, vertelt Simona van Rootsbar. “De immense liefde en dankbaarheid die we daar ervaarden, heeft ook bij ons iets teweeggebracht. We wilden ook op lokaal vlak iets kunnen betekenen voor kinderen die het nodig hebben. Zo kwamen we terecht bij vzw Kleine Prins. Zij ondersteunen gezinnen met kinderen die een of andere vorm van kanker of een levensbedreigende ziekte hebben. We hebben onder meer wafels en koeken gebakken en met de hulp van onze klanten zamelden we meer dan 1.000 euro bij elkaar.” (cn)