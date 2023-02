Leden vzw Mijnverleden laten portretschilderij maken van voorzitter om hun appreciatie te tonen

Genk

Afgelopen weekend hebben de vrijwilligers van vzw Mijnverleden hun voorzitter Jean Ooms in de bloemetjes gezet. Dat deden ze niet met de gebruikelijke ruiker bloemen, maar wel met twee portretten van Ooms zelf, gemaakt door kunstenaar Rob Hauben.

Lucien Selis, zijn partner Jenny en ondervoorzitter Jos Medo overhandigden de schilderijen tijdens een plechtig moment. “Jean leeft al jarenlang voor de vereniging”, zegt Medo. “Hij steekt er dag en nacht zijn energie in. Om te tonen dat we dit appreciëren, bedanken we hem met schilderijen.” Eentje daarvan zal een plaats krijgen in het Mijndepot. Ooms, zichtbaar ontroerd door de geste, wees erop dat hij er nooit in geslaagd was om het Mijnverleden en het Mijndepot met stip op de kaart te zetten als de vele vrijwilligers niet achter hem stonden. (cn)