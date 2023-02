Gedrogeerde bestuurder (30) verstopt amfetamines in onderbroek

Politie Demerdal heeft vorig weekend een gedrogeerde bestuurder geverbaliseerd. De 30-jarige man had 11 gram amfetamines verstopt in zijn onderbroek. Hij moest zijn rijbewijs nog inleveren voor een eerdere betrapping voor rijden onder invloed van drugs.

Een 20-jarige bestuurder die ook drugs had genomen, vervoerde liefst zes passagiers. Ook die man had nog meer drugs bij in de auto.

Tijdens de weekendcontroles waren er meer frappante overtredingen. Twee mannen van Moldavische komaf reden rond in een firmawagen. Ze werken illegaal en ze verbleven illegaal in het land. Ze werden overgebracht naar een gesloten centrum voor repatriëring. De firma kreeg een pv voor illegale tewerkstelling.

Een 21-jarige bestuurder probeerde te ontkomen. Zijn voorlopig rijbewijs bleek vervallen. Hij gedroeg zich erg weerspannig. Op zondag werd de auto van een 34-jarige man aan de ketting gelegd. Hij was onder invloed van drugs, had drugs op zak en hij reed rond ondanks rijverbod.

De politieploegen stelden nog meer overtredingen vast op rijden zonder gordel en vervallen keuring. Vijf parkeerboetes werden opgesteld.

(maw)