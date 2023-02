Ze zitten vast in conflict, dat zich uit in boosheid en frustratie. Hun discussies beslechten? Dat kan nooit lukken. Tot relatie-experte Rika Ponnet een idee opwerpt. Dat de sleutel in het terugvinden van harmonie niet ligt in de inhoud van de discussie, maar in het gevoel. Ze spiegelen zich − letterlijk − aan elkaar, en ontdekken dat ze beiden nog steeds verlangen naar die harmonie. Er is hoop.