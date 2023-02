Veel hout, groen en een vleugje goud: binnenkijken in de architectenwoning uit de jaren 30 van Sofie en Dave

Met haar zwangere buik stapte ze nog maar de inkomhal binnen en Sofie Vereyken (41) wist het: in dit huis wilde ze wonen. Het vele renovatiewerk en de donkere kleuren op de muren, daar konden zij en haar partner Dave Peeters (44) doorkijken. Tien jaar en een grondige verbouwing later is hun huis in Mechelen eindelijk zoals ze het in hun hoofd hadden. Licht, warm en de ideale thuis voor hun zonen Felix (10) en Oskar (8).