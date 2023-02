400 deelnemers trotseren de heuvels Bergerven tijdens Trialrun in Rotem

Dilsen-Stokkem

Afgelopen zaterdag trokken zo’n 400 deelnemers naar de bossen van Bergerven in Rotem voor de Trialrun. Fiel Cosemans uit Rotem was een van de deelnemers. “Ik heb me ingeschreven voor de 12 km”, vertelt Fiel. “Ik ken het parcours en de bossen in deze regio op mijn duim. Ik heb de 12 km afgelegd in 1 uur en 13 min. Daar ben ik tevreden mee, want er zijn heel veel heuvels.”

“Die heuvels zijn best pittig”, zegt Bas Vanden Ecker (15) uit Meeuwen. “Ik loop 6,5 km. Mijn broer Sam (19) heeft zich ingeschreven voor de 17 km. Ik loop als training voor het nieuwe mountainbikeseizoen. Ik zit ook graag op de fiets.”

Thomas Boonen (12) uit Kessenich heeft zich ingeschreven met zijn mama Erica Rutten. “Mama loopt 12 km, ik loop 6,5 km”, weet Thomas. “Lopen doe ik vaak door de bossen of langs de Maas.” “Mijn zoon weet me altijd naar bospaden te leiden die ik nog niet ken”, glimlacht Erica.

De heuvels op het parcours waren erg geliefd bij de deelnemers. “Ik ben 37 keer bergaf gelopen”, grapt een deelnemer. “Dat is ook 37 keer bergop. Soms waren de heuvels behoorlijk hoog. Goed voor mijn conditie, al ben ik na het oplopen van corona nog niet volledig hersteld. Ik kom speciaal uit Temse om hier te lopen.” (mmd)